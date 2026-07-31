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Pawsitively Handmade - Sew Cute Pet Toys

  • Classes/Workshops
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Pawsitively Handmade - Sew Cute Pet Toys

Sew the perfect gift for your favorite furry friend. Choose supplies for a toy before using a library sewing machine to stitch it up, ready for play! Call (316) 261-8500 or visit wichitalibrary.org/events to register.

Walter's Branch library
05:00 PM - 06:30 PM on Tue, 15 Dec 2026

Event Supported By

Wichita Public Library
316-261-8500
admin@wichitalibrary.org
www.wichitalibrary.org
Walter's Branch library
4195 E. Harry St.
Wichita, Kansas 67218
3163379125
wichitalibrary.org