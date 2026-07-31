- Classes/Workshops,
- Misc.
Pawsitively Handmade - Sew Cute Pet Toys
- Classes/Workshops,
- Misc.
Pawsitively Handmade - Sew Cute Pet Toys
Sew the perfect gift for your favorite furry friend. Choose supplies for a toy before using a library sewing machine to stitch it up, ready for play! Call (316) 261-8500 or visit wichitalibrary.org/events to register.
Walter's Branch library
05:00 PM - 06:30 PM on Tue, 15 Dec 2026
Event Supported By
Wichita Public Library
316-261-8500
admin@wichitalibrary.org