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Mock Caldecott Community Discussion

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Mock Caldecott Community Discussion

What's medal-worthy? Join us at WPL's Mock Caldecott to discuss your favorite titles from the reading list and learn more about how Caldecott judges evaluate picture book art.

Advanced Learning Library
02:00 PM - 03:00 PM on Sun, 22 Nov 2026

Event Supported By

Wichita Public Library
316-261-8500
admin@wichitalibrary.org
www.wichitalibrary.org
Advanced Learning Library
711 W. 2nd St.
Wichita, Kansas 67203
316-261-8500
admin@wichitalibrary.org
www.wichitalibrary.org