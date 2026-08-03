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  • Kids & Family

Middle School Advisory Board

  • Kids & Family

Middle School Advisory Board

Middle School Advisory Board members will chat program planning, volunteering, collection recommendations, and other topics. Snacks provided! Contact aternes@wichita.gov for additional info. For ages 10-13.

Advanced Learning Library
Every 4 weeks through Oct 06, 2026.
Tuesday: 06:00 PM - 07:30 PM

Event Supported By

Wichita Public Library
316-261-8500
admin@wichitalibrary.org
www.wichitalibrary.org
Advanced Learning Library
711 W. 2nd St.
Wichita, Kansas 67203
316-261-8500
admin@wichitalibrary.org
www.wichitalibrary.org