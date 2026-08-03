- Kids & Family,
- Book Readings
Middle Grade Book Club
- Kids & Family,
- Book Readings
Middle Grade Book Club
Do you enjoy getting lost in a book? Join the club! Each month readers ages 9 to 13 will explore new stories and share their thoughts in a guided discussion.
Advanced Learning Library
04:30 PM - 05:30 PM, every month on Friday through Dec 18, 2026.
Event Supported By
Wichita Public Library
316-261-8500
admin@wichitalibrary.org
Advanced Learning Library
711 W. 2nd St.Wichita, Kansas 67203
316-261-8500
admin@wichitalibrary.org