© 2026 KMUW
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
  • Kids & Family
  • Book Readings

Middle Grade Book Club

  • Kids & Family
  • Book Readings

Middle Grade Book Club

Do you enjoy getting lost in a book? Join the club! Each month readers ages 9 to 13 will explore new stories and share their thoughts in a guided discussion.

Advanced Learning Library
04:30 PM - 05:30 PM, every month on Friday through Dec 18, 2026.

Event Supported By

Wichita Public Library
316-261-8500
admin@wichitalibrary.org
www.wichitalibrary.org
Advanced Learning Library
711 W. 2nd St.
Wichita, Kansas 67203
316-261-8500
admin@wichitalibrary.org
www.wichitalibrary.org