- Kids & Family,
- Art & Museum Exhibits
Little Explorers
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Little Explorers
Little Explorers is a relaxed, play-based program designed especially for young learners ages 2–5.
Held during a quieter morning hour at Museum of World Treasures, each session invites toddlers and their grown-ups to explore the museum through simple activities, hands-on play, and shared stories.
What to Expect
A themed craft activity
Time to play in Ivan’s Playhouse
Storytime during the final 15 minutes
Good to Know
Time: 9:00 AM–10:00 AM
Schedule: Every 2nd and 4th Thursday of the month
Ages: Designed for children ages 2–5
Program Fee: Children 5 and under are free. Everyone else is $7. Members are free.
Museum of World Treasures
Children 5 and under are free. Everyone else is $7. Members are free.
09:00 AM - 10:00 PM on Thu, 28 May 2026
Event Supported By
Museum of World Treasures
316-263-1311
museum@worldtreasures.org
Museum of World Treasures
835 E. 1st St. N.Wichita, Kansas 67202
3167086892
kmartin@worldtreasures.org