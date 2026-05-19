Little Explorers is a relaxed, play-based program designed especially for young learners ages 2–5.

Held during a quieter morning hour at Museum of World Treasures, each session invites toddlers and their grown-ups to explore the museum through simple activities, hands-on play, and shared stories.

What to Expect

A themed craft activity

Time to play in Ivan’s Playhouse

Storytime during the final 15 minutes

Good to Know

Time: 9:00 AM–10:00 AM

Schedule: Every 2nd and 4th Thursday of the month

Ages: Designed for children ages 2–5

Program Fee: Children 5 and under are free. Everyone else is $7. Members are free.