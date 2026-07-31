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Let's write a romance novel: A collaborative workshop
- Classes/Workshops,
- Community Events
Let's write a romance novel: A collaborative workshop
Craft your own romance novel from start to finish over six sessions! Develop your book and receive tips, tricks, and feedback from a romance writer. A notebook, snacks, and drinks will be provided. Call (316) 261-8500 or visit wichitalibrary.org/events to register.
Angelou Library
Every 2 weeks through Nov 14, 2026.
Saturday: 11:00 AM - 01:00 PM
Saturday: 11:00 AM - 01:00 PM
Event Supported By
Wichita Public Library
316-261-8500
admin@wichitalibrary.org