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Let's write a romance novel: A collaborative workshop

  • Classes/Workshops
  • Community Events

Let's write a romance novel: A collaborative workshop

Craft your own romance novel from start to finish over six sessions! Develop your book and receive tips, tricks, and feedback from a romance writer. A notebook, snacks, and drinks will be provided. Call (316) 261-8500 or visit wichitalibrary.org/events to register.

Angelou Library
Every 2 weeks through Nov 14, 2026.
Saturday: 11:00 AM - 01:00 PM

Event Supported By

Wichita Public Library
316-261-8500
admin@wichitalibrary.org
www.wichitalibrary.org
Angelou Library
3051 E. 21st St.
Wichita, Kansas 67214
3166889580
wichitalibrary.org