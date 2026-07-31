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- Kids & Family,
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DIY Day
- Community Events,
- Kids & Family,
- Misc.
DIY Day
This family-friendly event brings together do-ers, makers, inventors, and creatives from around the community to highlight their unique projects and creations. Join us for this hands-on maker event!
Advanced Learning Library
10:00 AM - 03:00 PM on Sat, 17 Oct 2026
Event Supported By
Wichita Public Library
316-261-8500
admin@wichitalibrary.org
Advanced Learning Library
711 W. 2nd St.Wichita, Kansas 67203
316-261-8500
admin@wichitalibrary.org