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DIY Day

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DIY Day

This family-friendly event brings together do-ers, makers, inventors, and creatives from around the community to highlight their unique projects and creations. Join us for this hands-on maker event!

Advanced Learning Library
10:00 AM - 03:00 PM on Sat, 17 Oct 2026

Event Supported By

Wichita Public Library
316-261-8500
admin@wichitalibrary.org
www.wichitalibrary.org
Advanced Learning Library
711 W. 2nd St.
Wichita, Kansas 67203
316-261-8500
admin@wichitalibrary.org
www.wichitalibrary.org