- Classes/Workshops,
- Misc.
Digital Skills with NexStep Alliance: Cyber/Digital Security
- Classes/Workshops,
- Misc.
Digital Skills with NexStep Alliance: Cyber/Digital Security
Learn about cyber/social media safety including web threat management, safe practices, and password protection. Call (316) 261-8500 or visit wichitalibrary.org/events to register.
Walter's Branch library
04:30 PM - 06:30 PM on Wed, 16 Sep 2026
Event Supported By
Wichita Public Library
316-261-8500
admin@wichitalibrary.org