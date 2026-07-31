- Classes/Workshops,
- Misc.
Diabetes: You Are in Control
- Classes/Workshops,
- Misc.
Diabetes: You Are in Control
Learn about type 2 diabetes in this 1-hour educational program focused on understanding risk factors, prevention strategies, and practical ways to manage the disease. Call (316) 261-8500 or visit wichitalibrary.org/events to register.
Advanced Learning Library
11:00 AM - 12:00 PM on Thu, 24 Sep 2026
Event Supported By
Wichita Public Library
316-261-8500
admin@wichitalibrary.org
Advanced Learning Library
711 W. 2nd St.Wichita, Kansas 67203
316-261-8500
admin@wichitalibrary.org