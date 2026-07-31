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Diabetes: You Are in Control

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Diabetes: You Are in Control

Learn about type 2 diabetes in this 1-hour educational program focused on understanding risk factors, prevention strategies, and practical ways to manage the disease. Call (316) 261-8500 or visit wichitalibrary.org/events to register.

Advanced Learning Library
11:00 AM - 12:00 PM on Thu, 24 Sep 2026

Event Supported By

Wichita Public Library
316-261-8500
admin@wichitalibrary.org
www.wichitalibrary.org
Advanced Learning Library
711 W. 2nd St.
Wichita, Kansas 67203
316-261-8500
admin@wichitalibrary.org
www.wichitalibrary.org