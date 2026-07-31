- Community Events,
- Misc.
Connect & Grow: Speed Networking with SCORE
- Community Events,
- Misc.
Connect & Grow: Speed Networking with SCORE
Join SCORE and the Wichita Public Library for a Speed Networking event where business owners can make connections, share ideas, and discover new opportunities for growth. Call (316) 261-8500 or visit wichitalibrary.org/events to register.
Advanced Learning Library
05:30 PM - 07:00 PM on Mon, 28 Sep 2026
Event Supported By
Wichita Public Library
316-261-8500
admin@wichitalibrary.org
Advanced Learning Library
711 W. 2nd St.Wichita, Kansas 67203
316-261-8500
admin@wichitalibrary.org