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Connect & Grow: Speed Networking with SCORE

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Connect & Grow: Speed Networking with SCORE

Join SCORE and the Wichita Public Library for a Speed Networking event where business owners can make connections, share ideas, and discover new opportunities for growth. Call (316) 261-8500 or visit wichitalibrary.org/events to register.

Advanced Learning Library
05:30 PM - 07:00 PM on Mon, 28 Sep 2026

Event Supported By

Wichita Public Library
316-261-8500
admin@wichitalibrary.org
www.wichitalibrary.org
Advanced Learning Library
711 W. 2nd St.
Wichita, Kansas 67203
316-261-8500
admin@wichitalibrary.org
www.wichitalibrary.org