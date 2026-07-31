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Community Writing Workshop

  • Classes/Workshops
  • Community Events

Community Writing Workshop

Join our growing community of writers to learn more about the craft of writing and receive feedback on your own Works-in-Progress. Call (316) 261-8500 or visit wichitalibrary.org/events to register.

Advanced Learning Library
Every 2 weeks through Oct 15, 2026.
Thursday: 06:00 PM - 07:45 PM

Event Supported By

Wichita Public Library
316-261-8500
admin@wichitalibrary.org
www.wichitalibrary.org
Advanced Learning Library
711 W. 2nd St.
Wichita, Kansas 67203
316-261-8500
admin@wichitalibrary.org
www.wichitalibrary.org