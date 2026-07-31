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Celebrate Writing: A Reading

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  • Community Events
  • Lectures/Literary

Celebrate Writing: A Reading

Listen to local writers read short selections from their original poetry and prose.

Advanced Learning Library
02:00 PM - 03:30 PM on Sat, 26 Sep 2026

Event Supported By

Wichita Public Library
316-261-8500
admin@wichitalibrary.org
www.wichitalibrary.org
Advanced Learning Library
711 W. 2nd St.
Wichita, Kansas 67203
316-261-8500
admin@wichitalibrary.org
www.wichitalibrary.org