- Classes/Workshops,
- Misc.
Beginning Genealogy: Discovering Your Family History
- Classes/Workshops,
- Misc.
Beginning Genealogy: Discovering Your Family History
Everyone has a family story--learn how to uncover yours! Join professional genealogist Collette Fenlason, President of the Wichita Genealogical Society, for an engaging session on genealogy research.
Evergreen library
03:00 PM - 04:30 PM on Thu, 12 Nov 2026
Event Supported By
Wichita Public Library
316-261-8500
admin@wichitalibrary.org