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Beginning Genealogy: Discovering Your Family History

  • Classes/Workshops
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Beginning Genealogy: Discovering Your Family History

Everyone has a family story--learn how to uncover yours! Join professional genealogist Collette Fenlason, President of the Wichita Genealogical Society, for an engaging session on genealogy research.

Evergreen library
03:00 PM - 04:30 PM on Thu, 12 Nov 2026

Event Supported By

Wichita Public Library
316-261-8500
admin@wichitalibrary.org
www.wichitalibrary.org
Evergreen library
2601 N Arkansas
Wichita, Kansas 67204
3163038181
wichitalibrary.org