- Book Readings,
- Community Events
Banned Books Week Book Club: Maus: A Survivor's Tale #1
- Book Readings,
- Community Events
Banned Books Week Book Club: Maus: A Survivor's Tale #1
Enjoy your freedom to read freely? Join us for a book discussion about a recent target of book banning. Call (316) 261-8500 or visit wichitalibrary.org/events to register.
Advanced Learning Library
06:00 PM - 07:00 PM on Mon, 5 Oct 2026
Event Supported By
Wichita Public Library
316-261-8500
admin@wichitalibrary.org
Advanced Learning Library
711 W. 2nd St.Wichita, Kansas 67203
316-261-8500
admin@wichitalibrary.org