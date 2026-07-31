- Film,
- Community Events
Banned Books Week: Animal Farm (1954) Screening
- Film,
- Community Events
Banned Books Week: Animal Farm (1954) Screening
Join us for a screening of the classic 1954 animated adaptation of George Orwell's acclaimed novella "Animal Farm."
Advanced Learning Library
03:00 PM - 04:30 PM on Thu, 8 Oct 2026
Event Supported By
Wichita Public Library
316-261-8500
admin@wichitalibrary.org
Advanced Learning Library
711 W. 2nd St.Wichita, Kansas 67203
316-261-8500
admin@wichitalibrary.org