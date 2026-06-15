© 2026 KMUW
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
  • Community Events
  • Fairs & Festivals

Anime Festival Wichita

  • Community Events
  • Fairs & Festivals

Anime Festival Wichita

Pre Registration prices will end at midnight on 6/18/2026!

Pre Registration prices will end at midnight on 6/19/2026 

Registration Hours

  • Friday Pre-Registration opens at 1 p.m., At the door Registration opens at 3 p.m. Both close at 8 p.m.
  • Saturday 9 a.m. – 7 p.m.
  • Sunday 9 a.m. – 6 p.m.

Event Hours

  • Friday 5 – ? p.m.
  • Saturday 10 a.m. – ? p.m.
  • Sunday 10 a.m. – 6 p.m.

Hyatt Regency Wichita
Every week through Jun 21, 2026.
Sunday: 10:00 AM - 06:00 PM
Friday: 05:00 PM - 11:59 PM
Saturday: 10:00 AM - 11:59 PM
Get Tickets

Event Supported By

Anime Festival Wichita
https://afwcon.com/
Hyatt Regency Wichita
400 W Waterman St.
Wichita, Kansas 67202
(316) 293-1234
https://www.hyatt.com/en-US/hotel/kansas/hyatt-regency-wichita/wicrw?src=corp_lclb_gmb_seo_nam_wicrw