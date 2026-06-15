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Anime Festival Wichita
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Anime Festival Wichita
Pre Registration prices will end at midnight on 6/18/2026!
Pre Registration prices will end at midnight on 6/19/2026
Registration Hours
- Friday Pre-Registration opens at 1 p.m., At the door Registration opens at 3 p.m. Both close at 8 p.m.
- Saturday 9 a.m. – 7 p.m.
- Sunday 9 a.m. – 6 p.m.
Event Hours
- Friday 5 – ? p.m.
- Saturday 10 a.m. – ? p.m.
- Sunday 10 a.m. – 6 p.m.
Hyatt Regency Wichita
Every week through Jun 21, 2026.
Sunday: 10:00 AM - 06:00 PM
Friday: 05:00 PM - 11:59 PM
Saturday: 10:00 AM - 11:59 PM
Sunday: 10:00 AM - 06:00 PM
Friday: 05:00 PM - 11:59 PM
Saturday: 10:00 AM - 11:59 PM
Event Supported By
Anime Festival Wichita
Hyatt Regency Wichita
400 W Waterman St.Wichita, Kansas 67202
(316) 293-1234