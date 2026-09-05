- Community Events,
- Fairs & Festivals
9th Annual Kansas Doll Show
- Community Events,
- Fairs & Festivals
9th Annual Kansas Doll Show
The Kansas Doll Show 2026 in Wichita, Kansas, is one of the largest reborn doll and silicone doll events in the Midwest ~ featuring vendors, classes, contests, giveaways, evening events, and family fun all weekend long!
Saturday, September 5, 2026
Early Bird Entry: (Saturday Entry Only)
9:30 AM to 4 PM
General Public Entry:
10 AM to 4 PM
Sunday, September 6, 2026
Vendor Shopping:
9 AM to 10 AM
General Public Entry:
10 AM to 4 PM
Double Tree by Hilton Hotel Wichita Airport
$10+
10:00 AM - 04:00 PM, every day through Sep 06, 2026.
Double Tree by Hilton Hotel Wichita Airport
2098 Airport RoadWichita, Kansas 67209