© 2026 KMUW
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
  • Community Events
  • Fairs & Festivals

9th Annual Kansas Doll Show

  • Community Events
  • Fairs & Festivals

9th Annual Kansas Doll Show

The Kansas Doll Show 2026 in Wichita, Kansas, is one of the largest reborn doll and silicone doll events in the Midwest ~ featuring vendors, classes, contests, giveaways, evening events, and family fun all weekend long!

Saturday, September 5, 2026
Early Bird Entry: (Saturday Entry Only)
9:30 AM to 4 PM
​General Public Entry:
10 AM to 4 PM

​Sunday, September 6, 2026
Vendor Shopping:
9 AM to 10 AM
​General Public Entry:
10 AM to 4 PM

Double Tree by Hilton Hotel Wichita Airport
$10+
10:00 AM - 04:00 PM, every day through Sep 06, 2026.
Get Tickets
Double Tree by Hilton Hotel Wichita Airport
2098 Airport Road
Wichita, Kansas 67209