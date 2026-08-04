- Classes/Workshops,
- Misc.
3D Printing Basics
- Classes/Workshops,
- Misc.
3D Printing Basics
Learn basic concepts of 3D printing along with all the terminology you need to know to start 3D printing yourself, from slicers to infill patterns. Call (316) 261-8500 or visit wichitalibrary.org/events to register.
Advanced Learning Library
10:30 AM - 11:30 AM, every month on Saturday through Oct 03, 2026.
Event Supported By
Wichita Public Library
316-261-8500
admin@wichitalibrary.org
Advanced Learning Library
711 W. 2nd St.Wichita, Kansas 67203
316-261-8500
admin@wichitalibrary.org