© 2026 KMUW
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
Music
Global Village

Global Village Top 40 – January 2026

By Chris Heim
Published February 2, 2026 at 10:54 AM CST
  1. Syran Mbenza – Rumba Africa (Stern’s Music)
  2. Alaa Zouiten – Aficionado – Flamenco Moro (Alaa Zouiten)
  3. Xabi Aburruzaga – Bask (DND)
  4. Woodlands Backafall – Traditional Colours (Kakafon)
  5. Stick Figure – Free Flow Sessions (Ruffwood Records)
  6. Various – Nordic Nights (Putumayo)
  7. Afrodream – Guiss Guiss (Rubik Music)
  8. La Cumbia Chicharra – Quinto Mundo (Music Box/L’Autre Dist.)
  9. Kasambwe Brothers – Kasambwe Brothers (MASS MoCA Records)
  10. Guitari Baro – Guitari Baro (Chrysalis)
  11. Radio Tarifa – La Noche (Buda Musique)
  12. Revolutionary Snake Ensemble – Serpentine (Cuneiform Records)
  13. Mulatu Astatke – Mulatu Plays Mulatu (Strut)
  14. Balkin Taksim – Acide Balkanique (Buda Musique)
  15. Kiala & the Afroblaster – One Race (Tangential Music)
  16. Floating Sofa Quartet – Tides (Go’ Danish Folk Music)
  17. Bijan Chemirani/Redi Hasa/Rami Khalife – L’Antidote (Ponderosa)
  18. Mahotella Queens – Buya Buya (Umsakazo)
  19. Steven Oquendo Latin Jazz Orchestra – A Centennial Salute to Tito & Tito (Truth Revolution)
  20. Mande Sila – Live at Levon Helm Studio (Contre Jour)
  21. Oduchu – Nostalgia (Stallion Era)
  22. Doudou Nganga – Tokororo (Doudou Nganga)
  23. Afro-Caribbean Jazz Collective – Cortadito (Afro-Caribbean Jazz Collective)
  24. Hollie Cook – Shy Girl (Mr. Bongo)
  25. La Cuivraille – Tournivelle (Inouie Distribution)
  26. O Rom – Radio Rom (Phonotype)
  27. Ra Di Spina – Vocazioni (Audio Image)
  28. Le Vent du Nord – Voisinages (La Compagnie du Nord)
  29. Berta Rojas – La huella de las cuerdas (ON Music)
  30. Various – Music For A Revolution (Radio Martika)
  31. Los Wembler’s de Iquitos – Selva (VampiSoul)
  32. Noura Mint Seymali – Yenbett (Glitterbeat)
  33. Cochemea – Volume 3: Ancestros Futuros (Daptone)
  34. Los Zheros – Psychedelic Cumbia Party (VampiSoul)
  35. Ranil y Su Conjunto Tropical – Sonido Amizonico (VampiSoul)
  36. Chekh Lo - Naame (World Circuit)
  37. Mighty Rootsmen –Mighty Rootsmen (Bullet Proof)
  38. Kingston Lions – Kingston Lions (Bullet Proof)
  39. Eljuri – As Es El Mundo (Manovill)
  40. Zingarua – Serotonina (Maninalto!)
Tags
Global Village music
Stay Connected
Chris Heim
Chris Heim produces and hosts Global Village, a nationally and internationally distributed world music show; the nightly jazz show Night Train, and Crossroads, KMUW’s twice-weekly blues and R&B show. Chris is also a critic and freelance writer whose work has appeared in the Chicago Tribune, Utne, Global Rhythm, Dirty Linen, and Option, among others.
See stories by Chris Heim