Global Village Top 40 – September 2023

1. Aguanko – Unidad (Aguanko)

2. Alfredo Rodriguez – Coral Way (Mack Avenue)

3. Antonio Adolfo – Bossa 65 (AAM)

4. Bantu – What Is Your Breaking Point? (Broken Silence)

5. Sahkopaimen – Hamara (Nordic Notes)

6. Genticorum – Au Coeur de L’Aube (Genticorum)

7. Gafieira Rio Miami – Bring Back Samba (Gafieira Rio Miami)

8. Bobby Rozario – Spellbound (Origin)

9. Rubin de Toledo – The Drip (Rubin de Toledo)

10. Pedro Rosa – Midnight Alvorada (Ajabu)

11. Dudu Tassa/Jonny Greenwood – Jarak Qaribak (World Circuit)

12. Bahama Soul Club – Sundub Society (Buyu)

13. Bokante – History (Real World)

14. Amada – Nove Piccoli Sorsi de Mare (Soundfly)

15. Brigan – Liberia Trip (Liburia)

16. Marcus Coll – Nomade (Galileo)

17. Bobby Sanabria Multiverse Big Band – Vox Humana (Jazzheads)

18. Various – Putumayo Presents Bossa Nova (Putumayo)

19. Frigg – Perinto (Bafe’s Factory)

20. Eliades Ochoa – Guajiro (World Circuit)

21. Talking Spirits – Hands (Zephyrus)

22. Mahlathini & the Mahotella Queens – Music Inferno (Umsakazo)

23. Driss El Maloumi – Aswat (Contre Jour)

24. Keturah – Kethurah ((Henhouse)

25. Idrissa Soumaoro – Dire (Mieruba)

26. Tinariwen – Amatssou (Wedge)

27. Raquel Bitton – C’est Magnifique (Rachel Bitton)

28. Sammy Figueroa – Searching for a Memory (Ashe)

29. Yale Strom & Hot Pstromi – The Wolf and the Lamb (ARC Music)

30. Irma Ferreira – Em Cantos de Orisa (Ajabu)

31. Mari Kalkun – Stories of Stonia (Real World)

32. Sissoko Segal Parisien Peirani – Les Egares (No Format)

33. Ali Farka Toure – Voyageur (World Circuit)

34. Flamenco Passion – A Tribute to Paco de Lucia (Storyville)

35. Shakti – This Moment (Abstract Logix)

36. Shono – Kolkhozoy Traktor (CPL-Music)

37. Inna de Yard – Family Affair (Wagram)

38. Dimitris Papageorgiou – Greek Bouzouki Classics (ARC Music)

39. Marcus Gad – Ready for Battle (Balo Music)

40. Matthieu Saglio – Voices (ACT Music)