Global Village Top 40 – June 2023

1. Keturah – Kethurah ((Henhouse)

2. Hijaz – Hijaz + Strings (Zephryrus)

3. Aziz Sahmaoui & Eric Longsworth - Il fera beau demain matin jusqu'à midi (Passé Minuit en Accords)

4. Dur Dur Band Int. – The Berlin Session (Out/Here)

5. Gao Hong/Kadialy Kouyate – Terri Kunda (ARC Music)

6. Driss El Maloumi – Aswat (Contre Jour)

7. Matthieu Saglio – Voices (ACT Music)

8. Dimitris Papageorgiou – Greek Bouzouki Classics (ARC Music)

9. Kimi Djabate – Dindin (Cumbancha)

10. Marcus Gad – Ready for Battle (Balo Music)

11. Ricardo Tesi – La Giusta Distanza (Visage)

12. Hiram Salsano – Bucolica (Hiram Salsano)

13. Ana Aisha – Gaisha (Zephyrus)

14. Easy Star All Stars – Ziggy Stardub (Easy Star)

15. 3’Ain – Sea of Stories (Choux de Bruxelles)

16. Seckou Keita – African Rhapsodies (Claves)

17. Malika Zarra – Riva (D Zel Prod)

18. Mahlathini & the Mahotella Queens – Music Inferno (Umsakazo)

19. Plena Libre – Cuatro Esquinas (GN Musica)

20. Ireke – Tropikadelic (Underdog)

21. Ali Farka Toure – Voyageur (World Circuit)

22. Jiraan – Sirto (Zephyrus)

23. Meral Polat Trio – Ez Ki Me (Amarte)

24. Sissoko Segal Parisien Peirani – Les Egares (No Format)

25. Various – Ecuatoriana (Analog Africa)

26. Damir Imamovic – The World and All It Holds (Smithsonian Folkways)

27. Sheikhs Shikhats & Bnet Chaabi - Sheikhs Shikhats & Bnet Chaabi (Zephyrus)

28. Moonlight Benjamin – Wayo (Ma Case)

29. Groupa – Kind of Folk Vol. 4 Iberia (All Ice)

30. Tjango – Puhjantahti (Tjango)

31. Kune – Universal Echoes (Kune)

32. Grupo Compay Segundo – Vivelo (ANZN)

33. Luis de la Carrasca – Baro Drom (Adami)

34. Altin Gun – Ask (Glitterbeat)

35. Vasen – Melliken (Olov Johansson Musik)

36. Faith I Branko – Duhovi (World Music Network)

37. King Ayisoba – Work Hard (Glitterbeat)

38. Karkum Project – Sahira (Karkum Project)

39. Roberta Roman – Le Petite Naples (Vol. 2) Operation Sultan (Entourage Contempo)

40. Taraf Syriana – Taraf Syriana (LulaWorld)