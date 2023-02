Global Village Top 40 for January 2023

1. Jahzz – Women (Utopia)

2. Majid Bekkas – Joudour (Igloo)

3. Taraf Syriana – Taraf Syriana (LulaWorld)

4. Gaye Su Akyol – Anadolu Ejderi (Glitterbeat)

5. Meral Polat Trio – Ez Ki Me (Amarte)

6. Nino Josele – Galaxias (Nino Josele)

7. Baul Meets Saz – Banjara (Uren)

8. Flowk – Trobada (Segell Microscopi)

9. Lorraine Klassen & Mongezi Ntaka – Gratitude (Justin Time)

10. Vieux Farka Toure & Khruangbin – Ali (Dead Oceans)

11. Tradifusio – Empeltant Arrecs (Segell Microscopi)

12. Kubix – Guitar Chant Deluxe Edition (Attik)

13. Alhaji Waziri Oshemah – The Muslim Highlife of Alhaji Waziri Oshemah (Luaka Bop)

14. The Movers – 1970-1976 (Analog Africa)

15. Monty Alexander – The Montreux Years (BMG)

16. Mostar Sevdah Reunion – Lady Sings the Balkan Blues (Snail)

17. Lucas Santtana – O Paraiso (No Format!)

18. Kyekyeku – Funky Pangolin (Salem)

19. Radicanto – Alle Radici del Canto (Visage)

20. Tarkany Trio – A Cimbalomprimas (Fono)

21. Various – Saigon Supersound Vol. 3 (Saigon Supersound)

22. Paivi Hirvonen – Kallio (Nordic Notes

23. Gyedu – Blay Ambolley and Hi-Life Jazz (Agogo)

24. Becaye – Diaspora (Miku)

25. Wesli – Tradisyon (Cumbancha)

26. Solju – Uvjamuohta/Powder Snow (Bafe’s Factory

27. Hollie Cook – Happy Hour (Merge)

28. Dogo – Dogo Du Togo (Dogo Music)

29. VRi – Islais a Genir (Bendigedig)

30. Okra Playground – Itku (Nordic Notes)

31. Fabrizio Piepoli – Maresia (Zero Nove Nove)

32. Souad Massi – Sequana (Backing Track)

33. Momi Maiga – Nio (Segell Microscopi)

34. Enkel – Love Hurts (Nordic Notes)

35. Optur – Nordic Free Folk (Go Danish Folk Music)

36. Ignacio Lusardi Monteverde – Flamenco: Pasado y Presente (Naxos World)

37. Ablaye Cissoko & Cyrille Brotto – Instant (Ma Case)

38. Black Mango – Quicksand (Gusstaff)

39. Madalitso Band – Musakayike (Bongo Joe)

40. Maya Youseff – Finding Home (Seven Gates)