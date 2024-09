Radio Real: 20 de septiembre, 2024

WSU Tech es una institución al servicio de los hispanos

Alrededor del 25% de los estudiantes se identifican como hispanos o latinos, la universidad puede solicitar subvenciones federales adicionales.

Restaurante mexicano local llega a un acuerdo sobre salarios

Un jurado otorgó más de $1 millón de salarios atrasados a los empleados.

La escasez de gallinas provoca un aumento en los precios de los huevos

El precio de los huevos aumentó debido al brote de gripe aviar, pero es probable que disminuya la próxima primavera.

Los habitantes de Kansas tienen más probabilidades de no tener seguro médico que otros estadounidenses

Debido a que el Medicaid estatal no se ha ampliado, los habitantes de Kansas, especialmente los negros e hispanos, tienen más probabilidades de no tener seguro médico.