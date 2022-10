Guía de votación en Kansas: Lo que hay que saber sobre las elecciones del 2022

Aunque parte de la atención nacional que estuvo centrada en el derecho al aborto ha desaparecido esta vez, la elección general del 8 de noviembre de Kansas todavía tiene algunas opciones importantes para los votantes.

Los habitantes de Kansas elegirán un senador de los Estados Unidos, un gobernador, cuatro miembros del Congreso con nuevos límites de distrito, un secretario de estado para supervisar las elecciones y un fiscal general.

En agosto, la gente de Kansas fueron noticia a nivel internacional por la importante derrota de una enmienda constitucional que habría eliminado el derecho al aborto como derecho. No hay ninguna enmienda sobre el aborto en la boleta de noviembre, pero habrá dos enmiendas constitucionales que tratan de los poderes del legislativo y el ejecutivo y de cómo se elige a los alguaciles de los condados.

KCUR ha creado una guía para ayudarle a entender las elecciones de Kansas del 2022, incluyendo información sobre cómo votar y un breve resumen de lo que puede esperar en su boleta electoral.

Fechas clave:



18 de octubre del 2022: Fecha límite de registro de votantes para la elección general

19 de octubre del 2022: Comienza la votación por adelantado

1 de noviembre del 2022: Último día para solicitar el voto por correo adelantado

8 de noviembre del 2022: Fecha límite para mandar su boleta de votación por correo y que esté marcado con la fecha correcta.

8 de noviembre: Elección general

14 de noviembre del 2022 a las 5 p.m.: Último día para que las boletas enviadas por correo lleguen a la oficina de elecciones y sean contadas



Información para el votante

Carlos Moreno / KCUR 89.3 El 2 de noviembre del 2021 en Kansas City, Kansas, los votantes entran al lugar de votación en la Iglesia Bautista de London Heights.



¿Cómo me registro para votar en Kansas?

Para el día de las elecciones, debe tener 18 años de edad cumplidos, ser ciudadano estadounidense y residente de Kansas para poder votar en las elecciones primarias y generales de Kansas. Sin embargo, puede inscribirse antes si tiene 17 años pero va a cumplir los 18 para las elecciones.

La fecha límite de la registración para votar antes de las elecciones generales de Kansas es el 18 de octubre del 2022.

Si no está seguro si ya está registrado, hay una manera fácil de comprobar en línea a través de la Oficina del Secretario de Estado de Kansas. El sitio también le mostrará dónde está su lugar de votación el día de las elecciones.

Para registrarse para votar, se le pedirá que verifique con una licencia de conducir o una identificación de no conducir y que llene algunos datos personales. Aquellos que no tengan un permiso de conducir o una identificación de no conducir pueden pedir un formulario en papel en la dirección en línea que aparece más abajo.

También se le preguntará si está cumpliendo actualmente una condena por delito grave, lo que incluye la libertad condicional o la libertad vigilada. Si es así, no podrá votar. Una vez que haya finalizado la libertad condicional o la libertad vigilada, podrá volver a inscribirse para votar.

Debe regresar su solicitud completa a la oficina electoral del condado, donde también se puede realizar el registro en persona.

Puede registrarse para votar, o actualizar su registro, aquí:



En línea aquí

En persona en la oficina electoral más cercana, en el ayuntamiento o en la oficina de licencias de conducir.

Los formularios de registro de votantes en español también están disponibles en el sitio de la red (web) de la Secretaría de Estado

¿Puedo votar por adelantado si no puedo hacerlo el día de las elecciones?

Kansas ofrece varias opciones para votar por adelantado sin tener que justificar, tanto en persona como por correo.

Las boletas anticipadas por correo se pueden solicitar en cualquier momento, pero lo más tarde que se puede solicitar es el 1 de noviembre del 2022. Kansas no comenzará a enviarlas por correo hasta el 19 de octubre del 2022.

Cuando envíe su boleta por correo, debe tener la estampilla del día de las elecciones o antes y ser recibida por el condado a más tardar al cierre de las actividades del tercer día después de las elecciones — sin embargo, debido a que ese viernes es un día feriado federal, el Día de los Veteranos, la fecha límite para recibir boletas por correo se extiende hasta el lunes 14 de noviembre.

Encuentre la oficina electoral de su condado aqui.

Las boletas de votación por correo anticipadas también se pueden dejar en buzones de seguridad proporcionados por el condado. La disponibilidad y las ubicaciones de los buzones varían según el condado y las elecciones, por lo que la oficina del Secretario de Estado aconseja a los votantes que consulten con la oficina electoral de su condado para obtener más detalles.

Una vez que haya enviado su boleta de votación por adelantado, la oficina del Secretario de Estado ofrece una forma de rastrear su boleta de votación y asegurarse de que se ha recibido y procesado correctamente.

El voto anticipado en persona funciona de la misma manera que el voto normal, excepto que lo hace antes del día de las elecciones en uno de los lugares de voto anticipado de su condado. También hay que llevar el documento de identidad correspondiente y firmar el libro de votación.

Los lugares de votación anticipada también varían de un año a otro y no son los mismos de donde es su lugar de votación en el día de las elecciones. Consulte con la oficina electoral de su condado para saber dónde y cuándo están abiertos.

Celia Llopis-Jepsen / Kansas News Service En el centro de Lawrence, los votantes emiten su voto en un colegio electoral .



¿Cómo puedo votar el día de las elecciones?

El 8 de noviembre, día de las elecciones, los sitios electorales de Kansas están abiertos de 7 a.m. a 7 p.m.

Sin embargo, los funcionarios electorales del condado tienen un margen de maniobra. Las urnas deben estar abiertas por lo menos 12 horas, pero pueden abrir desde las 6 a.m. y cerrar hasta las 8 p.m. Consulte con su oficina electoral local para obtener más información

Si usted está en la fila a la hora de cierre, todavía tiene derecho a emitir su voto - ¡permanezca en la fila!

Encuentre su lugar de votación y una boleta de ejemplo en el sitio de la red del Secretario de Estado.

Por ley, la votación en Kansas debe ser accesible a los votantes de todas las edades y a la gente discapacitada. Si más del 5% de la población en edad de votar de un condado pertenece a una minoría de un solo idioma y no puede entender el inglés, debe haber materiales impresos alternativos o intérpretes disponibles.

Cinco condados cumplen este requisito: Finney, Ford, Grant, Haskell y Seward.

Además, cada centro de votación debe tener al menos una máquina que cumpla con la Ley de Ayuda a América a Votar para que los votantes con discapacidades puedan votar en secreto.

¿Necesito una identificación de votante?

Sí. En Kansas para votar en persona, se requiere una identificación con foto ya sea por adelantado o el día de las elecciones. (Si vota por correo, se le pedirá una prueba de identificación aceptable cuando solicite la boleta de votación).

Kansas acepta las siguientes formas de identificación con fotografía:



Licencia de conducir o tarjeta de identificación emitida por el estado de Kansas u otro estado

Pasaporte estadounidense

Tarjeta de identificación militar de los EE.UU.

Tarjeta de identificación emitida por una tribu indígena de Kansas

Tarjeta de identificación de empleado o de una agencia gubernamental

Tarjeta de identificación de estudiante de una escuela postsecundaria de Kansas

Licencia para portar armas emitida por Kansas u otro estado

Tarjeta de identificación de asistencia pública

Si no tiene su identificación en el centro de votación, se le dará un voto provisional. Eso significa que su voto no se incluirá en la cuenta total del día de las elecciones. Deberá volver a la oficina electoral para presentar su identificación antes de que su boleta pueda ser contada durante el conteo de votos.

También se pueden emitir boletas provisionales si se presenta en el lugar de votación equivocado o si votó por correo, pero luego volvió a votar en persona.

Los votantes registrados de Kansas pueden solicitar una tarjeta de identificación gratuita, para no conducir en la División de Vehículos Motorizados de Kansas. Puede descargar el formulario en línea aquí, o encontrarlo en todas las oficinas de licencias de conducir y en las oficinas electorales del condado.

¿Qué es lo que estoy votando?

Stephen Koranda / Kansas News Service La Legislatura de Kansas en Topeka.



En las elecciones generales de noviembre, los votantes de Kansas determinarán una serie de importantes cargos estatales y federales - como el de senador de Estados Unidos y gobernador - y se pronunciarán sobre dos enmiendas constitucionales.

Puede solicitar una muestra de la boleta en la oficina electoral de su condado. También puede encontrar su muestra de la boleta en línea. Este enlace también contiene una lista de los distritos del Congreso, de la Cámara de Representantes y del Senado del estado y de los distritos locales.

Preguntas de la boleta constitucional

Aunque no se espera que los temas de la boleta de esta vez generen el mismo interés y gasto nacional que la rechazada enmienda sobre el derecho al aborto, siguen siendo de gran importancia para los habitantes de Kansas.

La enmienda sobre el veto legislativo pretende cambiar el equilibrio de poder entre la oficina del gobernador y la Legislatura, mientras que la enmienda sobre el sheriff elegido requeriría una elección para los sheriffs de los condados.

Se puede encontrar más información sobre las preguntas constitucionales en la Oficina de la Secretaría del Estado en Kansas.

Pregunta # 1: Enmienda de los poderes Legislativos

De acuerdo con la Constitución actual de Kansas, la Legislatura del estado redacta las leyes y el gobernador tiene poder administrativo sobre las normas y reglamentos en temas como la salud pública, la educación y el medio ambiente.

El gobernador también tiene poder de veto sobre los proyectos de ley aprobados por la Legislatura. Los legisladores pueden anular el veto del gobernador con dos tercios de los votos.

El poder legislativo sobre las normas administrativas es actualmente indirecto. Los legisladores pueden anular las normas administrativas aprobando nuevas leyes y para anular el veto de dichas leyes se necesita una mayoría absoluta.

La enmienda de noviembre -aprobada por los legisladores como Resolución Concurrente de la Cámara 5014- cambiaría el poder hacia la Legislatura, dando a sus miembros el poder de vetar directamente las normas del gobernador con una sencilla mayoría.

Para más información, lea este artículo sobre la enmienda de los poderes Legislativos.

Pregunta # 2: Enmienda sobre la elección de Alguacil

Esta enmienda haría obligatorio que los condados de Kansas celebrarán elecciones para sus alguaciles y cambiaría el procedimiento para destituir a un alguacil del cargo.

En la actualidad, todos los condados de Kansas, excepto uno, eligen a sus alguaciles, con la excepción del condado de Riley, que abolió su oficina de alguacil en 1974 y fusionó las funciones del departamento de policía y del alguacil.

La Resolución Concurrente de la Cámara 5022 excluye a cualquier condado que haya abolido su oficina de alguacil antes del 11 de enero de 2022.

El año pasado, tener un alguacil elegido se convirtió en un problema cuando la carta de gobierno local del condado de Johnson llegó a su revisión de 10 años, y un miembro de la comisión de la carta sugirió que fuera un puesto designado.

La idea no prosperó, pero algunos legisladores republicanos se sumaron a la causa para que las elecciones de sheriff formen parte de la Constitución de Kansas.

Otra disposición de la enmienda dice que el alguacil sólo podría ser destituido involuntariamente mediante una elección de destitución o por el fiscal general del estado. La destitución puede iniciarse mediante una petición de los votantes con firmas que equivalgan al menos al 40% de los votos en la elección de alguaciles más reciente.

Senado de los Estados Unidos

En noviembre, el ex alcalde de Kansas City, Kansas, Mark Holland, a la izquierda, se enfrentará al actual senador Jerry Moran.



Con la mayoría demócrata con un margen muy pequeño, el control del Senado estadounidense estará en juego este año. Jerry Moran, que ha representado a Kansas en el Senado de Estados Unidos desde el 2011, se presenta a la reelección.

Republicano



Jerry Moran , Manhattan

Demócrata



Mark Holland , Kansas City

Libertario



David C. Graham, Overland Park

Cámara de Representantes de los Estados Unidos

Los miembros de la Cámara de Representantes de EE.UU. son re elegidos cada dos años, por lo que todos los representantes de Kansas estarán en la boleta de votación de noviembre. Los demócratas tienen mayoría en la Cámara este año, y se ha especulado mucho sobre si esa mayoría se mantendrá después de las elecciones de otoño.

Otra cosa para tomar en cuenta: Los límites geográficos para los distritos del Congreso en Kansas han cambiado este año, en virtud de un plan de redistribución de distritos aprobado por la Legislatura de Kansas y confirmado por el Tribunal Supremo del Estado.

Aquí encontrará un resumen de los candidatos que se presentan para cada carrera de la Cámara de Representantes.

Primer Distrito

Demócrata



James “Jimmy” Beard, Garden City

Republicano



Tracey Mann , Salina

Segundo Distrito

Demócrata



Patrick Schmidt , Topeka

Republicano



Jake LaTurner , Topeka

Tercer Distrito

Demócrata



Sharice Davids , Shawnee

Republicano



Amanda Adkins , Overland Park

Libertario



Cuarto Distrito

Demócrata



Bob Hernandez , Wichita

Republicano



Ron Estes , Wichita

Gobernador y Vicegobernador

Celia Llopis-Jepsen and Charlie Riedel / Kansas News Service and Associated Press En las elecciones generales, la gobernadora demócrata de Kansas, Laura Kelly, se enfrentará al fiscal general republicano Derek Schmidt .



Kansas es el único estado que, aunque fue ganado por el expresidente Donald Trump en 2020, tiene en función a una gobernadora demócrata. Ahora, la gobernadora Laura Kelly -que asumió el cargo en 2019- se enfrenta a una dura lucha por la reelección.

Demócratas



Republicanos



Libertarios



Independientes



Secretario de Estado

Demócrata



Jeanna Repass , Overland Park

Republicano



Scott Schwab , Kansas City

Libertario



Cullene Lang , Paola

Fiscal General

Demócrata



Chris Mann , Lawrence

Republicano



Kris Kobach , Lecompton

Tesorero del Estado

Demócrata



Republicano



Steven Johnson, Assaria

Libertario