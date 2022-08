Los votos mantuvieron el aborto legal en Kansas, pero las clínicas no se dan abasto

Read this in English.

WICHITA, Kansas — El aborto, aunque muy restringido, sigue siendo legal en Kansas. Eso no significa que sea fácil conseguir una cita.

En la acera afuera de la clínica Trust Women de Wichita, los manifestantes antiabortistas gritan a los coches que entran en el estacionamiento y registran sus placas de autos.

La mayoría vienen de fuera del estado, como resultado de que las prohibiciones del aborto en estados como Texas y Oklahoma las cuales hicieran que las mujeres cruzaran las fronteras estatales, hasta el punto de que algunas mujeres de Kansas se encuentran buscando citas fuera del estado.

Todo empezó el año pasado, cuando Texas promulgó una ley que prohibía el aborto antes de que la mayoría de las mujeres supieran que estaban embarazadas. Otra oleada se produjo en mayo, cuando Oklahoma se convirtió en el primer estado en prohibir rotundamente el aborto. Y este verano alcanzó su punto extremo, después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos anulara el caso Roe contra Wade.

Ashley Brink, directora de la clínica Trust Women, dijo, "en cuanto se dictó la sentencia, previmos -especialmente con el número de estados que nos rodean con prohibiciones desencadenadas- que veríamos un aumento. Y absolutamente hemos visto un aumento no sólo en el volumen de llamadas, sino en el número de pacientes.”

Dice que las pacientes que vienen de más lejos suelen estar más avanzadas en su embarazo, y a veces ya han sido rechazadas por otras clínicas. Eso significa que a menudo necesitan procedimientos más complicados.

La nueva realidad lo ha cambiado todo para el personal de las clínicas, hasta las pequeñas conversaciones.

Christina Bourne, directora médica de la clínica explica, "hace dos o tres años, lo que hablábamos con las pacientes era algo así como: '¿Adónde vas a ir a comer después? Porque la gente era gente local que obtenían atención en su estado. A diferencia de ahora, nuestra charla ha cambiado: '¿Desde dónde has manejado? ¿De dónde eres?"

Esto significa que están rechazando a más mujeres. A menudo, Brink tiene que decirles a las pacientes que vuelvan a llamar en unas semanas, o que prueben suerte en otras clínicas de otros estados.

Si una paciente es de Kansas, pueden recomendarla a una clínica de Colorado. Si alguien llama desde Texas u Oklahoma, la alternativa más cercana puede estar en New Mexico. Las mujeres de Arkansas y Louisiana pueden ser enviadas a Illinois.

Dice,"las siguientes opciones son las costas del país, si es que pueden volar. Y sabemos que eso no es factible para todas".

La clínica Trust Women está haciendo renovaciones y contratando más personal para poder atender a más pacientes. Pero el personal se muestra serio respecto a lo que una sola clínica puede manejar ante la explosión de la demanda.

Bourne dijo, "podríamos estar haciendo abortos las 24 horas del día y no cubriríamos la demanda. Al fin y al cabo, también somos humanos. La gente tiene familias. La gente tiene vidas que atender. Estamos en esto a largo plazo, y si empezamos corriendo a toda máquina nos vamos a agotar y no será sostenible para nosotros.”

Es probable que la demanda en las clínicas de Kansas aumente a medida que más estados refuercen las restricciones al aborto en la era post-Roe.

Emily Wales, presidenta y directora general de Planned Parenthood Great Plains, que abarca Kansas, Missouri, Oklahoma y Arkansas afirmo que, "toda la región está luchando para encontrar cómo satisfacer la demanda, ya que Kansas es un punto de acceso realmente esencial a la atención médica en estos momentos.

Este verano para ayudar a satisfacer la demanda, la organización abrió una nueva clínica en Kansas City (Kansas). Además de abortos con medicamentos, la clínica ofrece anticonceptivos, pruebas y tratamiento de infecciones de transmisión sexual y terapia hormonal para personas transgénero.

Pero Wales dijo que encontrar médicos para los tres centros de Planned Parenthood en Kansas sigue siendo un reto.

Dijo, "incluso en Kansas, la atención no está exenta de controles, supervisión y miedo. La gente nos pregunta sobre eso cuando considera trabajar con nosotros".

También abrieron un nuevo centro piloto para los pacientes, con sede en Wichita, para ayudar a las personas a enfrentar los desafíos prácticos y emocionales asociados con la búsqueda de clínicas de aborto a través de las fronteras estatales - algo que Wales dijo que se hizo importante después de la caída de Roe.

Dijo, "pasamos de tener un par de miembros del personal a los que se llamaba para atender a las pacientes que tenían preguntas más complicadas a tener un equipo de varias personas en cuatro estados tratando de ayudar a los pacientes a resolver problemas de logística".

El Centro para el Aborto y la Igualdad Reproductiva ayudará a las personas a entender el marco de restricciones en toda la región y a coordinar el costo y los viajes. Está contratando a trabajadores sociales para que ayuden a las personas que llamen con problemas, algo que las clínicas están viendo cada vez más a medida que las mujeres se enfrentan a dificultades como la de conseguir tiempo libre en el trabajo. A veces, la necesidad de un viaje fuera del estado las obliga a revelar su problema de aborto a personas a las que de otro modo no se lo habrían contado.

Wales quiere que el centro ayude a las pacientes más vulnerables, especialmente a las de comunidades de color y zonas rurales, que a menudo se enfrentan a barreras adicionales para abortar.

Christina Bourne, directora médica de la clinica de Trust Women dijo, "podríamos realmente prestar servicios de aborto las 24 horas del día y no cubriríamos la demanda".

Planned Parenthood se une a un puñado de grupos que ayudan a organizar abortos en todo el centro del país en un mundo post-Roe.

Elevated Access, que se puso en marcha esta primavera, reclutó a unos 800 pilotos voluntarios para llevar a las pacientes a través de las fronteras estatales en aviones privados. En junio, el primer vuelo llevó a una mujer de Oklahoma a una clínica de Kansas City.

En Colorado, el proveedor de abortos por telemedicina JustThePill -que ofrece píldoras abortivas por correo en Minnesota, Montana y Wyoming- abrió recientemente una nueva clínica móvil desde una camioneta.

Por motivos de seguridad, la directora médica, Julie Amaon, no quiere decir en qué parte del estado se encuentra la clínica ni cómo es exactamente.

"No están definidas. No llevan ningún logotipo. Se parecen a cualquier otra camioneta grande que se ve en la carretera, por cierto," dijo. "Desde el exterior no podrías decir, 'eso parece una clínica de salud móvil‘".

Si vives en un estado como Kansas, que ha prohibido la prescripción de píldoras abortivas a través de la telemedicina, puedes conducir hasta Colorado, hablar con un médico desde tu auto y recoger las píldoras abortivas en una caja cerrada en la parte trasera de la camioneta.

Amaon afirma, "podemos ser realmente hábiles y cambiar en función de dónde nos necesiten los pacientes",

JustThePill está recaudando fondos para abrir clínicas móviles en Illinois para finales del año. Después, Amaon dijo que el grupo tiene la vista puesta en Kansas.

Pero el viaje a clínicas de aborto cuesta dinero.

El precio de un aborto puede variar entre cientos de dólares para un aborto con medicamentos, hasta miles para un procedimiento quirúrgico. En Kansas, la mayoría de las personas tienen que pagar de su bolsillo debido a las leyes que prohiben que los seguros de salud públicos y privados cubran el aborto en la mayoría de los casos. Y eso sin contar cosas como los vuelos, los hoteles y el cuidado de los niños.

Sandy Brown, presidenta del Fondo para el Aborto de Kansas, dijo que este año han aumentado las solicitudes de ayuda.

Dijo, “hay tanta gente que viene a Kansas para tener un aborto que puede haber un tiempo de espera de hasta dos a tres semanas, y eso creará un aumento en el costo del procedimiento".

Unas pocas semanas pueden significar la diferencia entre las píldoras abortivas o un aborto quirúrgico. O puede significar la diferencia entre un simple procedimiento de un día y algo más complicado, de más de dos días, haciendo que el procedimiento en sí y los gastos adicionales sean más costosos.

Debido a la saturación de las clínicas locales, cada vez más mujeres de Kansas viajan fuera del estado. Por eso el fondo se asoció recientemente con Midwest Access Coalition, un grupo con sede en Illinois que ayuda a las personas a pagar y coordinar los viajes relacionados con el aborto.

Alison Dreith, directora de asociaciones estratégicas del grupo dijo, " les hacemos todas las reservaciones, el transporte, el alojamiento. Le enviamos a la gente dinero para la comida, el cuidado de los niños, los medicamentos. Lo cargamos todo en nuestras tarjetas de crédito para que las clientas no tengan que usar una tarjeta de crédito. Muchos de nuestros clientes ni siquiera tienen tarjetas de crédito".

"La semana pasada tuve a alguien en Arkansas que fue a Chicago; le costó $2.500 dólares sus gastos de viaje. Y algunas personas sólo necesitan 25 dólares para pagar la gasolina para el amigo que los lleve.

Los defensores del derecho al aborto dicen que ese apoyo es especialmente crítico para las mujeres negras, que a nivel nacional tienen casi tres veces mas probabilidades de morir por complicaciones relacionadas con el parto que las mujeres blancas.

Sapphire García-Lies, la fundadora de Kansas Birth Justice, una organización sin fines de lucro que trata de reducir las desigualdades de nacimiento en las comunidades de color, dijo, "sabemos por experiencia que si alguien tiene un embarazo no planeado y quiere abortar, para la gente de color, las barreras financieras realmente entran en juego".

"Las mujeres de color necesitan tener opciones, no sólo porque tenemos más probabilidades de morir en el parto, sino porque es un derecho humano. Y es un derecho humano al que hemos tenido menos acceso todo el tiempo".

Rose Conlon informa sobre salud para KMUW y Kansas News Service. Puedes seguirla en Twitter en @rosebconlon o enviarle un correo electrónico a conlon@kmuw.org.

El Servicio de Noticias de Kansas es una colaboración de KCUR, la Radio Pública de Kansas, KMUW y la Radio Pública de High Plains centrada en la salud, los determinantes sociales de la salud y su conexión con las políticas públicas.

Las historias y fotos del Servicio de Noticias de Kansas pueden ser publicadas por los medios de comunicación sin costo alguno con la debida atribución y un enlace a ksnewsservice.org.

